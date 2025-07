Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: 86-Jähriger nach Bürgerhinweis gerettet

Stralsund (ots)

Am gestrigen Mittwoch, dem 9. Juli 2025, wurde die Stralsunder Polizei gegen 21:15 Uhr von einer aufmerksamen Mitarbeiterin eines Pflegeheimes in der Stralsunder Heinrich-von-Stephan-Straße gerufen.

Ihr war aufgefallen, dass ein Mann, der seine Frau normalerweise pünktlich alle zwei Tage besucht, seit Sonntag nicht mehr erschienen und auch nicht erreichbar war. Auch an der Wohnung öffnete offenbar niemand.

Die Polizeibeamten fuhren zur Adresse des 86-jährigen deutschen Mannes und konnten Kontakt zu ihm über die geschlossene Wohnungstür aufnehmen. Nach Öffnung der Tür durch die Beamten wurde der Mann in einer hilflosen Situation und stark unterkühlt in der Badewanne aufgefunden. Er war ansprechbar und gab an, sich bereits seit drei Tagen in dieser Situation zu befinden. Der 86-Jährige wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bedankt sich für das aufmerksame und umsichtige Verhalten der Mitarbeiterin des Pflegeheimes.

