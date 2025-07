Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Supermarktmitarbeiterin verhindert Trickbetrug

Brandshagen (ots)

Am gestrigen Donnerstag, dem 10. Juli 2025, verhinderte eine aufmerksame Supermarktmitarbeiterin einen Trickbetrug.

Eine 84-jährige deutsche Frau erhielt am Vormittag offenbar einen Anruf, bei dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie eine größere Summe Bargeld gewonnen hätte. Für den Transfer dieses Gewinnes wären 500 Euro nötig, welche sie in Form von Guthabenkarten begleichen solle. Hierzu begab sie sich in einen nahegelegenen Supermarkt und kaufte diese Karten. Als die Frau am Abend in den Supermarkt zurückkehrte und nochmals Guthabenkarten im Wert von 1.000 Euro kaufen wollte, wurde eine Mitarbeiterin an der Kasse stutzig und informierte die Polizei. Somit konnte verhindert werden, dass die Seniorin die Codes durchgibt und damit ihr Geld verliert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen.

Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle für das aufmerksame Verhalten und das kritische Hinterfragen des Handelns der 84-Jährigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell