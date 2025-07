Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Spritztour mit Muttis Auto

Altefähr/Samtens (ots)

Am Sonntag, dem 13. Juli 2025, wurde der Polizei gegen 02:20 Uhr ein unbeleuchtetes, liegengebliebenes Fahrzeug auf der Bundesstraße 96 zwischen den Anschlussstellen Altefähr und Samtens gemeldet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sei der Pkw der Marke Mitsubishi liegen geblieben. Am Einsatzort angekommen, trafen die Polizisten auf vier Personen (drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren) und einen 22-Jährigen. Zunächst gaben die Jugendlichen an, dass sie nicht wissen, wer zuvor das Auto gefahren hätte. Eine Halterabfrage ergab, dass eine 45-jährige Frau Halterin des Mitsubishi ist. In diesem Zusammenhang gab sich ein polizeibekannter 17-jähriger Jugendlicher als Sohn der Fahrzeughalterin zu erkennen. Er gab an, dass er offenbar "nur eine Runde um den Block" gefahren wäre. Wie das Auto auf die Bundesstraße gekommen sei, wisse er nicht.

Ein freiwilliger Drogenvortest bei dem 17-Jährigen war positiv auf THC. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln aufgenommen.

Alle in dieser Pressemitteilung genannten Personen sind deutsche Staatsbürger und von der Insel Rügen.

