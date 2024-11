Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Randalierer greift Passanten an - Zeugenaufruf (31.11.2024)

Konstanz (ots)

Ein Randalierer ist am Donnerstagabend durch die Polizei in der Konstanzer Altstadt festgenommen worden. Der 29-Jährige war zuvor bereits gegen 17:10 Uhr in der Tirolergasse aufgefallen, als er Bierdosen auf Passanten geworfen hatte. Ihm wurde durch die Polizei ein Platzverweis erteilt. Gegen 18:30 Uhr griff der Mann dann den Mitarbeiter eines Ladengeschäfts auf der Markstätte an und schlug diesem mit einer Musikbox gegen den Kopf. Nachdem er zu Fuß flüchtete wurde er erneut um 18:44 Uhr an der Lutherkirche auffällig. Hier teilte eine Geschädigte über Notruf mit, dass der 29-Jährige ihre Hunde treten und wiederum eine Musikbox gegen die Tiere werfen wollte. Außerdem habe er gegen geparkte Fahrzeuge getreten. Eine weitere Geschädigte wurde wenige Minuten später durch den Randalierer unvermittelt auf den Kopf geschlagen, wodurch sich diese leichte Verletzungen zuzog und in einem örtlichen Klinikum behandelt werden musste. Der Tatverdächtige konnte schließlich gegen 19:00 Uhr im Rahmen der durchgeführten Fahndungsmaßnahmen an der Bushaltestelle Stephansschule angetroffen und festgenommen werden. Der Mann war stark alkoholisiert und befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht. Zeugen der Vorfälle oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

