POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall auf der B53 zwischen Neumagen-Dhron und Piesport

Prüm (ots) - Am Samstag, 26.07.2025, gegen 01:00 Uhr, meldeten mehrere aufmerksame Zeugen einen vermutlich alkoholisierten Fahrzeugführer in Prüm. In der Ortslage in Niederprüm konnte der Fahrzeugführer durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Prüm einer Kontrolle unterzogen werden. Es ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung beim 37 Jahre alten Fahrzeugführer. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein ...

