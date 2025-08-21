Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall zwischen zwei Rollerfahrern - Zwei Jugendliche verletzt

Delbrück (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der Oststraße in Delbrück haben sich am Mittwochabend, 20. August, ein 15-jähriger Rollerfahrer und sein gleichaltriger Sozius Verletzungen zugezogen.

Der Rollerfahrer und der Sozius waren gegen 22.30 Uhr mit einem Kleinkraftrad der Marke Simson in Richtung der Straße Thülecke unterwegs. Neben ihn fuhren ein weiterer 15-Jähriger und dessen 16-jähriger Sozius auf einem Roller in die gleiche Richtung. In einer Rechtskurve touchierten sich die beiden Kleinkrafträder aus ungeklärter Ursache und die beiden 15-Jährigen auf dem Simson-Roller stürzten zu Boden. Rettungswagen brachten sie in Paderborner Krankenhäuser. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Oststraße vorübergehend durch die Polizei gesperrt werden.

