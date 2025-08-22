PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Brandstiftungen im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach drei Brandstiftungen im Paderborner Stadtgebiet sucht die Polizei Zeugen.

Am Donnerstagmittag, 21. August, meldete eine Zeuge gegen 12.45 Uhr Brandentwicklungen in einem Grünschnitt- und in einem Schnittholzhaufen. Beide lagen in einem Waldgebiet an der Straße Bohlenweg in Paderborn-Elsen. Die Feuerwehr Elsen konnte die Brände zeitnah löschen.

Am frühen Freitagmorgen, 22. August, brannten gegen 02.45 Uhr in Paderborn in einer Bushaltestelle an der Detmolder Straße und in einer weiteren Haltestelle an der Augustdorfer Straße Zeitungen, die zur Verteilung dort abgelegt worden waren. Ebenso wurde ein Abfallcontainer in Brand gesteckt. Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr Paderborn, welche die Feuer ebenfalls zeitnah löschen konnte. Eine weitere Zeugin meldete der Polizei, dass sie drei männliche etwa 14 Jahre alte Jugendliche habe weglaufen sehen. Einer der Jugendlichen soll einen Fischerhut getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

