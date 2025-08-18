PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Vier hochwertige Fahrzeuge gestohlen

Warendorf (ots)

Zwischen Samstag, 16.8.2025, 14.00 Uhr und Sonntag, 17.8.2025, 19.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Autohaus an der Vorhelmer Straße in Beckum ein. Im Gebäude gingen der oder die Täter einen Tresor an, in dem sich diverse Fahrzeugschlüssel befanden. Sie nahmen die Schlüssel von vier hochwertigen Mercedes AMG in schwarz an sich, die sie im Anschluss von dem Gelände stahlen. Es handelt sich um drei Coupé Modelle und ein Cabriolet. Wer hat an dem Autohaus verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 18.08.2025 – 10:51

    POL-WAF: Beelen. In Firma eingebrochen

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen zwischen Freitag, 15.08.2025, 23.00 Uhr und Montag, 18.08.2025, 6.00 Uhr in eine Firma an der Greffener Straße in Beelen ein. Aus einem Bürogebäude stahlen der oder die Täter einen Tresor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 10:29

    POL-WAF: Warendorf. Mehrere Verkaufsanhänger angegangen

    Warendorf (ots) - In den vergangenen Tagen (12.8.2025 - 16.8.2025) wurden mehrere Verkaufswagen zu unterschiedlichen Tatzeiten auf der Warendorfer Kirmes angegangen. Unbekannte Personen versuchten in drei verschiedene Verkaufsanhänger einzubrechen. Bei einem weiteren Verkaufswagen waren der oder die Täter erfolgreich. Hier erbeuteten sie ein Waffeleisen, eine Crepesplatte und Geld. Die geschädigte Inhaberin brachte ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 10:10

    POL-WAF: Oelde. Seniorin bestohlen

    Warendorf (ots) - Ein unbekanntes Paar sprach am Samstag, 16.8.2025, gegen 13.40 Uhr eine Seniorin auf der Straße Obere Bredenstiege in Oelde an. Während die Frau nach dem Weg zu einem Zahnarzt fragte, hielt der Mann der Oelderin eine Karte vor das Gesicht. Die hilfsbereite Seniorin kam dem Anliegen nach und musste wenig später den Diebstahl ihrer Geldbörse feststellen. Diese wurde ihr aus der Handtasche gestohlen, die sich am Rollator befand. Zu dem Paar liegt folgende ...

    mehr
