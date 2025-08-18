Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Vier hochwertige Fahrzeuge gestohlen

Warendorf (ots)

Zwischen Samstag, 16.8.2025, 14.00 Uhr und Sonntag, 17.8.2025, 19.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Autohaus an der Vorhelmer Straße in Beckum ein. Im Gebäude gingen der oder die Täter einen Tresor an, in dem sich diverse Fahrzeugschlüssel befanden. Sie nahmen die Schlüssel von vier hochwertigen Mercedes AMG in schwarz an sich, die sie im Anschluss von dem Gelände stahlen. Es handelt sich um drei Coupé Modelle und ein Cabriolet. Wer hat an dem Autohaus verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

