POL-WAF: Beelen. In Firma eingebrochen

Warendorf (ots) - Ein unbekanntes Paar sprach am Samstag, 16.8.2025, gegen 13.40 Uhr eine Seniorin auf der Straße Obere Bredenstiege in Oelde an. Während die Frau nach dem Weg zu einem Zahnarzt fragte, hielt der Mann der Oelderin eine Karte vor das Gesicht. Die hilfsbereite Seniorin kam dem Anliegen nach und musste wenig später den Diebstahl ihrer Geldbörse feststellen. Diese wurde ihr aus der Handtasche gestohlen, die sich am Rollator befand. Zu dem Paar liegt folgende ...

mehr