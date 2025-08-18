POL-WAF: Beelen. In Firma eingebrochen
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen brachen zwischen Freitag, 15.08.2025, 23.00 Uhr und Montag, 18.08.2025, 6.00 Uhr in eine Firma an der Greffener Straße in Beelen ein. Aus einem Bürogebäude stahlen der oder die Täter einen Tresor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
