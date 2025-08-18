PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Seniorin bestohlen

Warendorf (ots)

Ein unbekanntes Paar sprach am Samstag, 16.8.2025, gegen 13.40 Uhr eine Seniorin auf der Straße Obere Bredenstiege in Oelde an. Während die Frau nach dem Weg zu einem Zahnarzt fragte, hielt der Mann der Oelderin eine Karte vor das Gesicht. Die hilfsbereite Seniorin kam dem Anliegen nach und musste wenig später den Diebstahl ihrer Geldbörse feststellen. Diese wurde ihr aus der Handtasche gestohlen, die sich am Rollator befand.

Zu dem Paar liegt folgende Personenbeschreibung vor: Der Mann ist circa 50 Jahre alt, pummelig, hat kurze, grau melierte Haare und trug eine helle Hose. die Frau ist etwa 40 Jahre alt, schlank, hat lange dunkle Haare, trug eine Jeans und ein blaues Oberteil.

Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

