Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Warendorf (ots)

Bei einem Auffahrunfall sind am Freitag (15.08.2025, 11.50 Uhr) mehrere Personen in Ahlen verletzt worden.

An einer roten Ampel an der Straße Südenmauer standen verkehrsbedingt ein 69-jähriger Ahlener in seinem Auto und dahinter ein 64-jähriger Münsteraner, ebenfalls in einem Pkw. Aus noch unklarer Ursache fuhr eine 83-jährige Ahlenerin auf das Auto des Münsteraners auf, wodurch sich sein Auto auf den vor ihm stehenden Pkw aufschob.

Die Rentnerin und ihr ebenfalls 83 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, die beiden anderen Autofahrer begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der Sachschaden wird auf rund 28.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell