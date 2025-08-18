Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Warendorf (ots)

Polizisten sind am Samstag (16.08.2025, 03.10 Uhr) zu einem verletzten Radfahrer an der Stadtstraße Nord in Warendorf gerufen worden.

Vor Ort - Stadtstraße Nord / Lange Wieske - wurde der 52-jährige Sassenberger bereits notärztlich betreut. Zeugen hatten den gestürzten und auf dem Boden liegenden Mann gemeldet, daneben sein Fahrrad.

Die Besatzung des Rettungswagens brachte ihn schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ermittlungen zum Unfallhergang sind eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell