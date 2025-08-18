PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Warendorf (ots)

Polizisten sind am Samstag (16.08.2025, 03.10 Uhr) zu einem verletzten Radfahrer an der Stadtstraße Nord in Warendorf gerufen worden.

Vor Ort - Stadtstraße Nord / Lange Wieske - wurde der 52-jährige Sassenberger bereits notärztlich betreut. Zeugen hatten den gestürzten und auf dem Boden liegenden Mann gemeldet, daneben sein Fahrrad.

Die Besatzung des Rettungswagens brachte ihn schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ermittlungen zum Unfallhergang sind eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 18.08.2025 – 08:30

    POL-WAF: Ostbevern. Auffahrunfall - Ein leichtverletztes Kind

    Warendorf (ots) - Bei einem Auffahrunfall ist am Samstag (16.08.2025, 13.15 Uhr) ein 11-jähriges Kind in Ostbevern leicht verletzt worden. Ein 26-jähriger Ostbeveraner fuhr mit seinem Pkw auf der Hauptstraße und bremste ab. Ein dahinterfahrender 22-jähriger Ostbeveraner war ebenfalls auf der Hauptstraße unterwegs und fuhr dem 26-Jährigen mit seinem Auto auf. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Ein ...

  • 18.08.2025 – 08:07

    POL-WAF: Ahlen. Auto stößt mit E-Scooter-Fahrerin zusammen

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagabend (15.08.2025, 21.35 Uhr) eine 16-jährige Ahlenerin verletzt worden. Ein 21-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Auto auf der Gemmericher Straße Richtung Ortsausgang und überquerte dabei die Kreuzung Gemmericher Straße / Am Röteringshof in Ahlen. Hier stieß er mit der von links kommenden E-Scooter-Fahrerin zusammen. Die Jugendliche verletzte sich durch den ...

  • 18.08.2025 – 07:50

    POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß zweier Autos

    Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind am Freitagabend (15.08.2025, 18.58 Uhr) zwei Männer in Oelde verletzt worden. Ein 19-jähriger Herzebrocker bog mit seinem Pkw vor einem Tankstellengelände in die Kreuzstraße Richtung Stromberger Straße ab. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und lenkte in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem Auto eines in Richtung Jahnstadion fahrenden 37-jährigen ...

