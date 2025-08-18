Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß zweier Autos

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind am Freitagabend (15.08.2025, 18.58 Uhr) zwei Männer in Oelde verletzt worden.

Ein 19-jähriger Herzebrocker bog mit seinem Pkw vor einem Tankstellengelände in die Kreuzstraße Richtung Stromberger Straße ab. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und lenkte in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem Auto eines in Richtung Jahnstadion fahrenden 37-jährigen Oelders zusammen - mit im Pkw zwei 15 und 3 Jahre alte Mädchen.

Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 19-Jährigen Alkoholgeruch fest - ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv.

Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Oelder wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, die Mädchen erlitten leichte Verletzungen.

Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt, die K 11 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell