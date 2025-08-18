PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß zweier Autos

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind am Freitagabend (15.08.2025, 18.58 Uhr) zwei Männer in Oelde verletzt worden.

Ein 19-jähriger Herzebrocker bog mit seinem Pkw vor einem Tankstellengelände in die Kreuzstraße Richtung Stromberger Straße ab. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und lenkte in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem Auto eines in Richtung Jahnstadion fahrenden 37-jährigen Oelders zusammen - mit im Pkw zwei 15 und 3 Jahre alte Mädchen.

Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 19-Jährigen Alkoholgeruch fest - ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv.

Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Oelder wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, die Mädchen erlitten leichte Verletzungen.

Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt, die K 11 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 15:44

    POL-WAF: Oelde-Sünninghausen. Motorradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall

    Warendorf (ots) - Am Samstag (16.08.2025, 11.45 Uhr) hat sich ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall in Oelde-Sünninghausen leicht verletzt. Der 59-Jährige aus Mönchengladbach befuhr mit seinem Motorrad von Oelde kommend die Oelder Straße (L 793) in Richtung Sünninghausen. Dabei kam er kurz vor dem Ortseingang Sünninghausen von der Fahrbahn ab und stürzte im ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 14:56

    POL-WAF: Wadersloh. Einbruch in Wohnhaus

    Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (14.08.2025, 13.00 Uhr) und Samstag (16.08.2025, 17.45 Uhr) in Wadersloh in der Straße Schulkamp in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen durch ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Angaben zum Diebesgut liegen zurzeit nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 14:28

    POL-WAF: Warendorf. E-Scooter-Fahrer flüchtig nach Zusammenstoß in Fußgängerzone

    Warendorf (ots) - Am Samstagabend (16.08.2025, 20.30 Uhr) kam es in Warendorf auf der Münsterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit zwei leicht verletzten Personen. Ein unbekannter Jugendlicher fuhr mit seinem E-Scooter und einem Mitfahrer durch die zu diesem Zeitpunkt gut frequentierte Fußgängerzone auf der Münsterstraße in Richtung Krickmarkt. Dabei kam es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren