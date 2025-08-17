Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Sünninghausen. Motorradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag (16.08.2025, 11.45 Uhr) hat sich ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall in Oelde-Sünninghausen leicht verletzt.

Der 59-Jährige aus Mönchengladbach befuhr mit seinem Motorrad von Oelde kommend die Oelder Straße (L 793) in Richtung Sünninghausen. Dabei kam er kurz vor dem Ortseingang Sünninghausen von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Straßengraben.

Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das beschädigte Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell