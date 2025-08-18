Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Auffahrunfall - Ein leichtverletztes Kind

Warendorf (ots)

Bei einem Auffahrunfall ist am Samstag (16.08.2025, 13.15 Uhr) ein 11-jähriges Kind in Ostbevern leicht verletzt worden.

Ein 26-jähriger Ostbeveraner fuhr mit seinem Pkw auf der Hauptstraße und bremste ab. Ein dahinterfahrender 22-jähriger Ostbeveraner war ebenfalls auf der Hauptstraße unterwegs und fuhr dem 26-Jährigen mit seinem Auto auf.

Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Ein 11-jähriges Mädchen, das im Auto des 26-Jährigen saß, wurde durch den Aufprall leicht verletzt und von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

