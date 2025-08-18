Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auto stößt mit E-Scooter-Fahrerin zusammen

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagabend (15.08.2025, 21.35 Uhr) eine 16-jährige Ahlenerin verletzt worden.

Ein 21-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Auto auf der Gemmericher Straße Richtung Ortsausgang und überquerte dabei die Kreuzung Gemmericher Straße / Am Röteringshof in Ahlen. Hier stieß er mit der von links kommenden E-Scooter-Fahrerin zusammen.

Die Jugendliche verletzte sich durch den Aufprall, Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

