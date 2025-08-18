POL-WAF: Ahlen. Auto stößt mit E-Scooter-Fahrerin zusammen
Warendorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagabend (15.08.2025, 21.35 Uhr) eine 16-jährige Ahlenerin verletzt worden.
Ein 21-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Auto auf der Gemmericher Straße Richtung Ortsausgang und überquerte dabei die Kreuzung Gemmericher Straße / Am Röteringshof in Ahlen. Hier stieß er mit der von links kommenden E-Scooter-Fahrerin zusammen.
Die Jugendliche verletzte sich durch den Aufprall, Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell