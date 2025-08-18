POL-WAF: Warendorf. Unbekannter brach in Mehrfamilienhaus ein und stahl ein Fahrrad
Warendorf (ots)
In der Nacht zu Freitag (14.8.2025, 20.15 Uhr - 15.08.2025, 5.30 Uhr) brach ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus auf der Düsternstraße in Warendorf ein. Der Täter stahl aus dem Keller ein olivgrünes Mountainbike-Pedelec der Marke Tube. Wer hat dort jemand Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verbleib des gestohlenen Fahrrads machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell