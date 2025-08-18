POL-WAF: Warendorf. Unbekannter brach in Mehrfamilienhaus ein und stahl ein Fahrrad

Warendorf (ots) - Bei einem Auffahrunfall ist am Samstag (16.08.2025, 13.15 Uhr) ein 11-jähriges Kind in Ostbevern leicht verletzt worden. Ein 26-jähriger Ostbeveraner fuhr mit seinem Pkw auf der Hauptstraße und bremste ab. Ein dahinterfahrender 22-jähriger Ostbeveraner war ebenfalls auf der Hauptstraße unterwegs und fuhr dem 26-Jährigen mit seinem Auto auf. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Ein ...

