PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unbekannter brach in Mehrfamilienhaus ein und stahl ein Fahrrad

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Freitag (14.8.2025, 20.15 Uhr - 15.08.2025, 5.30 Uhr) brach ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus auf der Düsternstraße in Warendorf ein. Der Täter stahl aus dem Keller ein olivgrünes Mountainbike-Pedelec der Marke Tube. Wer hat dort jemand Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verbleib des gestohlenen Fahrrads machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 09:02

    POL-WAF: Warendorf. Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

    Warendorf (ots) - Polizisten sind am Samstag (16.08.2025, 03.10 Uhr) zu einem verletzten Radfahrer an der Stadtstraße Nord in Warendorf gerufen worden. Vor Ort - Stadtstraße Nord / Lange Wieske - wurde der 52-jährige Sassenberger bereits notärztlich betreut. Zeugen hatten den gestürzten und auf dem Boden liegenden Mann gemeldet, daneben sein Fahrrad. Die Besatzung des Rettungswagens brachte ihn schwer verletzt zur ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 08:30

    POL-WAF: Ostbevern. Auffahrunfall - Ein leichtverletztes Kind

    Warendorf (ots) - Bei einem Auffahrunfall ist am Samstag (16.08.2025, 13.15 Uhr) ein 11-jähriges Kind in Ostbevern leicht verletzt worden. Ein 26-jähriger Ostbeveraner fuhr mit seinem Pkw auf der Hauptstraße und bremste ab. Ein dahinterfahrender 22-jähriger Ostbeveraner war ebenfalls auf der Hauptstraße unterwegs und fuhr dem 26-Jährigen mit seinem Auto auf. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Ein ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 08:07

    POL-WAF: Ahlen. Auto stößt mit E-Scooter-Fahrerin zusammen

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagabend (15.08.2025, 21.35 Uhr) eine 16-jährige Ahlenerin verletzt worden. Ein 21-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Auto auf der Gemmericher Straße Richtung Ortsausgang und überquerte dabei die Kreuzung Gemmericher Straße / Am Röteringshof in Ahlen. Hier stieß er mit der von links kommenden E-Scooter-Fahrerin zusammen. Die Jugendliche verletzte sich durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren