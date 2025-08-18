Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Roland. Nach Schützenfestbesuch besprüht und dem Fest verwiesen

Warendorf (ots)

Nach dem Besuch des Schützenfestes am Freitagabend in Roland kam es zu zwei Vorfällen gegenüber drei Personen. Außerdem gab es in der Nacht zu Sonntag einen Randalierer, der für Unruhe auf dem Fest sorgte.

Gegen 23.20 Uhr befanden sich eine 21-Jährige und ein 22-Jähriger auf einem Fußweg, der die Augustastraße und die Straße Dornkamp verbindet. Den beiden kamen zwei unbekannte Fahrradfahrer entgegen, man grüßte sich und dann kam es zu der Tat. Einer der beiden Fahrradfahrer nahm einen unbekannten Gegenstand aus einer Tasche und es war ein Sprühgeräusch wahrnehmbar. Unmittelbar darauf verspürten die Roländer ein Brennen in und um die Augen herum. Die Frau und der Mann suchten in der Nähe Hilfe, wo sie sich die Augen ausspülen konnten.

Nach Mitternacht, 16.8.2025, 1.30 Uhr befanden sich eine 27-Jährige und eine 23-Jährige sowie zwei weitere ihnen unbekannte Personen ebenfalls auf dem Verbindungsweg zwischen der Augustastraße und der Straße Dornakmp. Dor hielt sich ein circa 30-jähriger, glatzköpfiger Mann auf, der einen Rucksack trug. Die 27-Jährige aus Roland nahm plötzlich einen Sprühstoß und Reizungen im Augenbereich wahr. Der Unbekannte befand sich etwa fünf Meter entfernt. Ob der Unbekannte für die Tat verantwortlich ist, konnte nicht eindeutig festgestellt werden.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Taten geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0.

Am Sonntag, 17.8.2025 musste die Polizei auf dem Schützenfest eingreifen, weil ein 27-Jähriger randalierte. Das Sicherheitspersonal hatten den Roländer bereits des Schützenfestes verwiesen, allerdings kam der Mann der Aufforderung nicht nach. Als er die Einsatzkräfte entdeckte, richtete sich seine Aggression gegenüber diese. Die Beamten forderten den 27-Jährigen eindringlich auf, das Fest zu verlassen. Weil er der Aufforderung nicht nachkam, wurde der Roländer in Gewahrsam genommen. Der alkoholisierte Randalierer wehrte sich massiv, so dass auch das Sicherheitspersonal die Polizisten unterstützten. Während des Einsatzes verletzte er eine Beamtin leicht und beleidigte einen Polizisten mehrfach. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte in seiner Kleidung ein Taschenmesser. Dieses wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell