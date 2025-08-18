POL-WAF: Beckum. Junger Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Warendorf (ots) - Nach dem Besuch des Schützenfestes am Freitagabend in Roland kam es zu zwei Vorfällen gegenüber drei Personen. Außerdem gab es in der Nacht zu Sonntag einen Randalierer, der für Unruhe auf dem Fest sorgte. Gegen 23.20 Uhr befanden sich eine 21-Jährige und ein 22-Jähriger auf einem Fußweg, der die Augustastraße und die Straße Dornkamp ...

mehr