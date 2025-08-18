POL-WAF: Beckum. Junger Autofahrer ohne Führerschein unterwegs
Warendorf (ots)
Am Samstag, 16.8.2025, 2.10 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Geißlerstraße in Beckum an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 19-Jährige keinen Führerschein besitzt. Die Einsatzkräfte leiteten gegen den Oelder ein Ermittlungsverfahren ein.
