Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mehrere Verkaufsanhänger angegangen

Warendorf (ots)

In den vergangenen Tagen (12.8.2025 - 16.8.2025) wurden mehrere Verkaufswagen zu unterschiedlichen Tatzeiten auf der Warendorfer Kirmes angegangen. Unbekannte Personen versuchten in drei verschiedene Verkaufsanhänger einzubrechen. Bei einem weiteren Verkaufswagen waren der oder die Täter erfolgreich. Hier erbeuteten sie ein Waffeleisen, eine Crepesplatte und Geld. Die geschädigte Inhaberin brachte noch einen weiteren Diebstahl zur Anzeige. Während der Aufbauarbeiten am Mittwoch, 13.8.2025 stahl jemand zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr ihre Geldbörse aus der Handtasche. Diese befand sich im unverschlossenen Pkw, während die Frau mit Aufbauarbeiten ihres Standes beschäftigt war. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Warendorf entgegen, Telefon 02581/94100-0.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell