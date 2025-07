Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: VU Pkw gegen Rad mit Flucht

Stadthagen (ots)

(KER)Am Montag, den 23.06. 25, gegen 17:35 Uhr, ereignet sich eine Verkehrsunfall auf der Straße "Am Georgenschacht" zwischen Nienstädt und Stadthagen. Ein junges Mädchen befährt mit seinem E-Bike die Straße am Georgenschacht aus Richtung Nienstädt kommend, in Rtg. Stadthagen. Kurz hinter dem dortigen Wertstoffhof kommt ihr ein schwarzer Audi entgegen, der auf ihre Fahrbahnseite gerät. Das Mädchen muss ausweichen und stürzt mit ihrem Rad in den dortigen Graben. Das Mädchen verletzt sich, am Rad entsteht Sachschaden. Der Audi Fahrer setzt seine Fahrt fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Hat jemand den Vorfall beobachtet? Ist jemanden an diesem oder anderen Tagen ein schwarzer Audi aufgefallen, welcher die Strecke befährt? Sachdienliche Hinweise nimmt das PK Stadthagen unter 05721/98220, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Kertzinger

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell