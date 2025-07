Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 24jähriger Bückeburger dem Haftrichter vorgeführt

Bückeburg (ots)

(ma)

Der bereits am 24.06.2025 vorläufig festgenommene 24jährige Bückeburger, der im dringenden Tatverdacht steht im Stadtgebiet von Bückeburg mehrere Brandstiftungen und Sachbeschädigungen durch Feuer vorsätzlich begangen zu haben, ist nach seiner vorübergehenden Freilassung erneut festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Bückeburg vorgeführt worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bückeburg wurde der Bückeburger zwischenzeitlich durch einen Facharzt begutachtet. Nach Vorlage des Gutachtens beantragte die Staatsanwaltschaft Bückeburg beim Amtsgericht Bückeburg einen Unterbringungsbefehl für den 24jährigen Beschuldigten. Ein Unterbringungsbefehl ist einem Haftbefehl bzw. einer anschließenden Untersuchungshaft gleichzusetzten.

Der Haftrichter stimmte dem Unterbringungsbefehl zu, so dass der Beschuldigte am Montag durch den Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg in die forensische Abteilung einer Fachklinik gebracht werden konnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell