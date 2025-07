POL-NI: Verkehrsunfall

Bückeburg (ots) - (ma) Einem 38jährigen Badegast aus Minden ist am Mittwoch zwischen 13.30 und 17.15 Uhr im Bückeburger Bergbad aus einer unverschlossenen Tasche das Portemonnaie und ein Fahrzeugschlüssel gestohlen worden. Nach Angaben des Mindeners befanden sich in dem entwendeten Portemonnaie neben seinem Personalausweis, dem Führerschein und der EC-Karte auch ein hoher Bargeldbetrag von 1.150 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg ...

mehr