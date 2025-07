POL-NI: Rehburg-Loccum, Münchehagen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind

Bad Nenndorf (ots) - (ps) Bereits am vergangenen Dienstag, den 01.07.2025, ist es, zwischen 07 Uhr und 15 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw in der Bad Nenndorfer Wilhelmstraße gekommen. Hierbei ist ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro auf der Beifahrerseite entstanden. Die Polizei Bad Nenndorf bittet Zeugen, sich telefonisch unter 05723/7492-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

