Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit leichtverletztem Radfahrer

Paderborn-Wewer (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf dem Feldweg Im Klee in Paderborn-Wewer hat sich am Freitagvormittag, 22. August, ein Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 36-Jährige bog gegen 10.15 Uhr auf Im Klee in Richtung der Unterführung der A33 ab und stieß dabei mit einem Briefzustellerfahrzeug zusammen. Dessen 34-jähriger Fahrer war auf dem Feldweg in Richtung Wewer unterwegs. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 1.200 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell