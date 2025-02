Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall an der Einmündung Bodanstraße/K6158 - Unbekannter fährt auf VW Golf auf und anschließend davon - Polizei sucht Zeugen (04.02.2025)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Sonntagmittag an der Einmündung der Bodanstraße auf die Kreisstraße 6158 ereignet hat. Ein 84-jähriger VW Golffahrer hielt, gegen 12.30 Uhr, von der Bodanstraße kommend an der Einmündung an, um nach links auf die K6158 in Richtung Singen abzubiegen. Dabei fuhr ein Unbekannter mit einem dunkelgrauen Wagen in das Heck seines Autos. Ohne sich weiter um den verursachten Unfall zu kümmern und seine Daten anzugeben, fuhr der Unbekannte nach einem kurzen Gespräch einfach davon.

Am VW entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 917036 beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen zu melden.

