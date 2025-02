Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Line-Eid-Straße - insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden (04.02.2025)

Konstanz (ots)

Am Dienstagabend ist es auf der Line-Eid-Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro entstanden ist. Eine 19-jährige VW Polo-Fahrerin überholte ein vor ihr langsam fahrendes Auto und prallte in der Folge frontal in die Seite eines davor fahrenden VW ID, der zeitgleich nach links in ein Parkhaus abbog. Am Polo entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, den Schaden am ID schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell