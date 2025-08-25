Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kiosk - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in einen Kiosk an der Bahnhofstraße in Paderborn hat die Polizei in der Nacht zu Samstag, 23. August, einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Ein Zeuge hatte gegen 00:35 Uhr die Inhaberin des Kiosks informiert, da er eine beschädigte Glastür festgestellt hatte. Die 40-Jährige alarmierte die Polizei. Bei der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung entdeckten die Beamten einen 27-jährigen Mann, der Diebesgut aus dem Geschäft bei sich trug und stark alkoholisiert war. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls. Dazu wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell