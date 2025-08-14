Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Pkw überschlagen - Ein Schwerverletzter

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen/Königshofen: Pkw landet auf dem Dach - Eine Person verletzt

Bei einem Unfall in Königshofen wurde am Donnerstagvormittag ein Mann schwer verletzt. Der 63-Jährige befuhr gegen 11:20 Uhr mit seinem Toyota die Straße "Himmelspfad", als er, vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache, mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der Toyota mit einem geparkten Opel Meriva. Durch die Kollision schaukelte sich der Toyota auf und kippte aufs Dach. Der Fahrer konnte schwer verletzt geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von circa 10.000 Euro.

