Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall auf der Autobahn

Heilbronn (ots)

Kupferzell/ Autobahn 6: Wohnmobil fährt auf Sattelzug auf

Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Wohnmobil ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 09:30 Uhr auf der Bundesautobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Neuenstein. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen bremste ein in Richtung Nürnberg fahrender 43 Jahre alter Sattelzugfahrer sein Gespann auf der mittleren Fahrspur bis zum Stillstand herunter. Ein nachfahrender 60-Jähriger fuhr dem Sattelzug daraufhin mit seinem Wohnmobil auf.

Der Fahrer des Wohnmobils wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unklar. Der Streckenabschnitt war für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Räumungsarbeiten etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell