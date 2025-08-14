PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall auf der Autobahn

Heilbronn (ots)

Kupferzell/ Autobahn 6: Wohnmobil fährt auf Sattelzug auf

Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Wohnmobil ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 09:30 Uhr auf der Bundesautobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Neuenstein. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen bremste ein in Richtung Nürnberg fahrender 43 Jahre alter Sattelzugfahrer sein Gespann auf der mittleren Fahrspur bis zum Stillstand herunter. Ein nachfahrender 60-Jähriger fuhr dem Sattelzug daraufhin mit seinem Wohnmobil auf.

Der Fahrer des Wohnmobils wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unklar. Der Streckenabschnitt war für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Räumungsarbeiten etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: marcel.dominke@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 13:01

    POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Raub

    Heilbronn (ots) - Heilbronn-Neckargartach: Frau im Parkhaus überfallen - Zeugen gesucht Am Mittwochabend soll in Heilbronn-Neckargartach eine 37-Jährige Opfer eines Raubüberfalls geworden sein. Gegen 19:15 Uhr begegnete ihr in der Ebene 3 des Parkhauses am Gesundbrunnen ein 37-jähriger Bekannter, der ihr bereits seit längerer Zeit nachgestellt haben soll. Der Mann entwendete ihr wohl gewaltsam persönliche Gegenstände und flüchtete danach zunächst. Als er wenige ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:42

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle, Einbruch

    Heilbronn (ots) - Bad Mergentheim: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt Ein leichtverletzter Kleinkraftradfahrer und über 4.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen in Bad Mergentheim. Gegen 09:30 Uhr übersah der 70-jährige Fahrer eines BMW an der Einmündung der Straße "Beim Braunstall" zur Hangstraße einen herannahenden Rollerfahrerund es kam zum Zusammenstoß der beiden ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:18

    POL-HN: Hohenlohekreis: Drei Verletzte bei Auffahrunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

    Heilbronn (ots) - Ingelfingen: Auffahrunfall mit drei Verletzten Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend bei Ingelfingen. Gegen 19 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße 1045 von Niedernhall in Richtung Ingelfingen unterwegs. An der Einmündung zur Georg-Fahrbach-Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren