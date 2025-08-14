Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle, Einbruch

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein leichtverletzter Kleinkraftradfahrer und über 4.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen in Bad Mergentheim. Gegen 09:30 Uhr übersah der 70-jährige Fahrer eines BMW an der Einmündung der Straße "Beim Braunstall" zur Hangstraße einen herannahenden Rollerfahrerund es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der vorfahrtsberechtigte 44-Jährige stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er begab sich vorsorglich in ärztliche Behandlung.

Tauberbischofsheim: Lkw nach Unfall gesucht

Einen Lkw mit auffällig roter oder rosa Schrift über dem Führerhaus sucht das Polizeirevier Tauberbischofsheim nach einer Unfallflucht am Donnerstagmorgen im Bödeleinsweg in Tauberbischofsheim. Der Fahrer des Fahrzeugs soll beim Rangieren einen geparkten Opel Crossland beschädigt und sich anschließend unerlaubt über die Straße Neue Heimat entfernt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 8.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Weikersheim: Einbruch in einen Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Weikersheim sucht Zeugen nach einem Einbruch in einen Elpersheimer Getränkemarkt. Gegen 3 Uhr am Mittwochmorgen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Markt in der Tauberhöhe und entwendete unter anderem ein grünes Sparschwein und eine Kassenschublade samt Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.

Der Täter wurde im Umfeld des Tatortes von einer Überwachungskamera erfasst. Er kann als auffällig groß und schmächtig beschrieben werden. Besonders prägnant ist humpelnder Gang.

Wer hat etwas gesehen und kann sachdienliche Angaben machen? Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnumer 07934 99470 beim Polizeiposten Weikersheim zu melden.

