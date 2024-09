Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Schlagstock geschlagen

Euskirchen (ots)

Am Samstag (14. September) ging ein 20-Jähriger aus Euskirchen gegen 00.05 Uhr auf der Alten Gerberstraße in Euskirchen spazieren. Ein langsam vorbeifahrender Pkw wendete plötzlich und hielt vor dem Mann an.

Aus dem Fahrzeug stiegen der Fahrer und der Beifahrer aus und näherten sich dem 20-Jährigen.

Der Fahrer schlug unvermittelt mit einem Teleskopschlagstock mehrfach in Richtung des 20-Jährigen.

Hierbei wurde der 20-Jährige an der Hand und am Oberkörper getroffen. Zudem versuchte der Fahrer den Mann ohne Erfolg zu Boden zu drücken. Der 20-Jährige schrie daraufhin, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Unbekannten flüchteten im Anschluss mit dem Pkw in unbekannte Richtung.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden: Der Fahrer fuhr einen weißen Range Rover und hatte längeres Haar und einen Bart.

Der Beifahrer hatte eine Glatze oder sehr kurzes Haar und ebenfalls einen Bart.

Der 20-Jährige wurde bei der Tat verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es wurde eine Anzeige bezüglich der gefährlichen Körperverletzung gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell