Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Raub

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Frau im Parkhaus überfallen - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend soll in Heilbronn-Neckargartach eine 37-Jährige Opfer eines Raubüberfalls geworden sein. Gegen 19:15 Uhr begegnete ihr in der Ebene 3 des Parkhauses am Gesundbrunnen ein 37-jähriger Bekannter, der ihr bereits seit längerer Zeit nachgestellt haben soll. Der Mann entwendete ihr wohl gewaltsam persönliche Gegenstände und flüchtete danach zunächst. Als er wenige Minuten später zurückkehrte, konnte er durch Polizeibeamte festgenommen werden. Da der Mann einen deutlich alkoholisierten Eindruck machte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von 1,5 Promille an. Es folgten eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 1044444 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

