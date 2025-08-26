Polizei Paderborn

POL-PB: Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos

Paderborn (ots)

(md) Am Montag, 25. August, kam 15.20 Uhr es aus dem Schwabenweg in Paderborn zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos, bei dem sich zwei Fahrer leicht verletzten.

Auf dem Schwabenweg in Paderborn in Richtung An der Talle fuhren am Nachmittag hintereinander ein 63 Jahre alter Mann in seinem Mercedes-Kombi, ein 58 Jahre alter Mann in einem, Ford Fiesta und ein 60-jähriger Mann in einem Mercedes-Vito hintereinander. Nachdem der Mercedes-Kombi- und der Ford-Fahrer hintereinander eine Radlerin überholt hatten, wollte der Mercedes-Kombi-Fahrer nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen, musste verkehrsbedingt jedoch warten. Der Mercedes-Vito, an dritter Stelle, fuhr daraufhin auf den Fiesta auf und schob ihn auf den wartenden Mercedes.

Die Fahrer des Mercedes-Kombi und des Ford-Fiesta wurden vor Ort rettungsdienstlich versorgt, sie hatten sich leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell