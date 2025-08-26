PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos

Paderborn (ots)

(md) Am Montag, 25. August, kam 15.20 Uhr es aus dem Schwabenweg in Paderborn zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos, bei dem sich zwei Fahrer leicht verletzten.

Auf dem Schwabenweg in Paderborn in Richtung An der Talle fuhren am Nachmittag hintereinander ein 63 Jahre alter Mann in seinem Mercedes-Kombi, ein 58 Jahre alter Mann in einem, Ford Fiesta und ein 60-jähriger Mann in einem Mercedes-Vito hintereinander. Nachdem der Mercedes-Kombi- und der Ford-Fahrer hintereinander eine Radlerin überholt hatten, wollte der Mercedes-Kombi-Fahrer nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen, musste verkehrsbedingt jedoch warten. Der Mercedes-Vito, an dritter Stelle, fuhr daraufhin auf den Fiesta auf und schob ihn auf den wartenden Mercedes.

Die Fahrer des Mercedes-Kombi und des Ford-Fiesta wurden vor Ort rettungsdienstlich versorgt, sie hatten sich leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 10:19

    POL-PB: Radlerin bei Alleinunfall schwer verletzt

    Borchen-Dörenhagen (ots) - (md) Am Sonntagabend, 24. August, verletzte sich gegen 20.10 Uhr eine 61 Jahre alte Pedelec-Fahrerin bei einem Sturz auf der Kirchborchener Straße in Borchen-Dörenhagen schwer. Die Frau, die vor ihrem Ehemann fuhr, war auf der Kirchborchener Straße in aufsteigender Richtung unterwegs, als sie beim Fahren über die Bordsteinkante auf Höhe der Ebbinghauser Straße zu Fall kam. Sie trug keinen ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 10:18

    POL-PB: Mann erleidet medizinischen Notfall und stirbt nach Fahrradsturz

    Bad Lippspringe (ots) - (md) Am Sonntagnachmittag, 24.08., stürzte ein Pedelec-Fahrer gegen 15.38 Uhr auf der Alten Bielefelder Poststraße in Bad Lippspringe aufgrund eines medizinischen Notfalls und verstarb kurz darauf in einer Paderborner Klinik. Laut Zeugen, die mit dem Auto in der Senne die Alte Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Hövelsenne befuhren, war der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren