Polizei Paderborn

POL-PB: Radlerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Borchen-Dörenhagen (ots)

(md) Am Sonntagabend, 24. August, verletzte sich gegen 20.10 Uhr eine 61 Jahre alte Pedelec-Fahrerin bei einem Sturz auf der Kirchborchener Straße in Borchen-Dörenhagen schwer.

Die Frau, die vor ihrem Ehemann fuhr, war auf der Kirchborchener Straße in aufsteigender Richtung unterwegs, als sie beim Fahren über die Bordsteinkante auf Höhe der Ebbinghauser Straße zu Fall kam. Sie trug keinen Helm. Ein Rettungswagen brachte die schwerverletzte Frau in ein Paderborner Krankenhaus.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

