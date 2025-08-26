Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelec-Fahrer bei Unfall mit Auto leicht verletzt

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Am Montag, 25. August kam es gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Josef-Temme-Weg und Hatzfelder Straße in Paderborn Schloß Neuhaus zu einem Zusammenstoß zwischen einen Pkw- und einem Pedelec-Fahrer, bei dem sich der Radler leicht verletzte.

Ein 57 Jahre alter Mann fuhr auf seinem Rad auf dem Radweg der Hatzfelder Straße in Richtung Schloß Neuhaus, als ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem Josef-Temme-Weg beabsichtigte, nach links auf die Hatzfelder Straße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

