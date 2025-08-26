POL-PB: Pedelec-Fahrer bei Unfall mit Auto leicht verletzt
Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)
(md) Am Montag, 25. August kam es gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Josef-Temme-Weg und Hatzfelder Straße in Paderborn Schloß Neuhaus zu einem Zusammenstoß zwischen einen Pkw- und einem Pedelec-Fahrer, bei dem sich der Radler leicht verletzte.
Ein 57 Jahre alter Mann fuhr auf seinem Rad auf dem Radweg der Hatzfelder Straße in Richtung Schloß Neuhaus, als ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem Josef-Temme-Weg beabsichtigte, nach links auf die Hatzfelder Straße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222
Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell