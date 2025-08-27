PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach Elfjährigem Mädchen

Kreis Paderborn/Lippstadt (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Lea-Melina B. aus Lippstadt von Montag, 25. August wird hiermit zurückgenommen.

Das Mädchen wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

