POL-PB: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach Elfjährigem Mädchen
Kreis Paderborn/Lippstadt (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Lea-Melina B. aus Lippstadt von Montag, 25. August wird hiermit zurückgenommen.
Das Mädchen wurde wohlbehalten angetroffen.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen.
