Polizei Bielefeld

POL-BI: Der Neunzehnte geht in Haft - Soko weiter aktiv

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Am Mittwochvormittag, 12.03.2025, erfolgte die 19. Festnahme der Soko Innenstadt. Für einen 47-Jährigen ging es in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, illegal mit Drogen gehandelt und dabei eine Waffe mit sich geführt zu haben.

Polizisten der SOKO Innenstadt fuhren gegen 10:50 Uhr im Bereich der "Tüte" vor, um die dortige Drogenszene einer Überprüfung zu unterziehen. Dabei fiel ihnen sofort ein Mann auf, der sich bei erkennen des Streifenwagens, zügig entfernte. Die Polizisten stoppten den 47-Jährigen aus Harsewinkel und kontrollierten ihn. Bei der Durchsuchung seiner Bauchtasche und dem Rucksack fanden die Beamten vier Taschenmesser und ein Elektroimpulsgerät. In den Hosentaschen hatte er Bargeld in szenetypischer Stückelung und versteckt in der Oberbekleidung zwei Bubbles mit einer größeren Menge Heroin dabei. Er war nicht im Besitz eines Ausweisdokumentes.

Auf der Stadtwache konnte die Identität des 47-Jährigen mit ägyptischer Staatsangehörigkeit zweifelsfrei ermittelt werden. Er ist bereits unter anderem wegen illegalen Besitzes von Heroin, Ladendiebstählen und Raubdelikten in Erscheinung getreten. Er wurde noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell