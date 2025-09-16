Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Katalysator gestohlen/Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Kelsterbach (ots)

Auf den Katalysator eines Renault Transporters hatten es Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend (12.09.) und Montagmorgen (15.09.) im Fasanenweg abgesehen. Die Täter trennten den Katalysator vom Auspuffrohr ab und flüchteten mit der Beute. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen nimmt das Kommissariat 21/22 der Kripo in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell