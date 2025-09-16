PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Katalysator gestohlen/Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Kelsterbach (ots)

Auf den Katalysator eines Renault Transporters hatten es Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend (12.09.) und Montagmorgen (15.09.) im Fasanenweg abgesehen. Die Täter trennten den Katalysator vom Auspuffrohr ab und flüchteten mit der Beute. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen nimmt das Kommissariat 21/22 der Kripo in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

