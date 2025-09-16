Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Einbruch in Geschäft/Zigaretten erbeutet

Pfungstadt (ots)

Ein Krimineller hatte es in der Nacht zum Dienstag (16.9.) bei einem Einbruch in einen Spielwarenladen in der Eberstädter Straße auf Zigaretten abgesehen. Die Täter verschafften sich im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 6.00 Uhr mit Gewalt Zutritt in das Geschäft und rissen anschließend im Kassenbereich Regalböden aus den Regalen. Daraufhin entwendeten die Unbekannten Zigaretten im Wert von über 5000 Euro und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 zu melden.

