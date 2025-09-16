PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Einbruch in Geschäft/Zigaretten erbeutet

Pfungstadt (ots)

Ein Krimineller hatte es in der Nacht zum Dienstag (16.9.) bei einem Einbruch in einen Spielwarenladen in der Eberstädter Straße auf Zigaretten abgesehen. Die Täter verschafften sich im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 6.00 Uhr mit Gewalt Zutritt in das Geschäft und rissen anschließend im Kassenbereich Regalböden aus den Regalen. Daraufhin entwendeten die Unbekannten Zigaretten im Wert von über 5000 Euro und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 10:10

    POL-DA: Lorsch: Über 27.000 Euro unterm Beifahrersitz/Besitzer unbekannt

    Lorsch (ots) - Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten am Montagabend (15.09.), gegen 19.20 Uhr, auf der Raststätte Lorsch-Ost an der A 67 zwei 31 und 32 Jahre alte Männer, die sich im Bereich ihrer beiden Fahrzeuge unterhielten. Aus einem der Autos roch es stark nach Marihuana. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung des Innenraums ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 08:53

    POL-DA: Kelsterbach: Katalysator gestohlen/Polizei ermittelt und sucht Zeugen

    Kelsterbach (ots) - Auf den Katalysator eines Renault Transporters hatten es Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend (12.09.) und Montagmorgen (15.09.) im Fasanenweg abgesehen. Die Täter trennten den Katalysator vom Auspuffrohr ab und flüchteten mit der Beute. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 08:48

    POL-DA: Viernheim: Mit 3,3 Promille im Sattelzug über die A 67/Festnahme und Blutentnahme

    Viernheim (ots) - Eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen hat am Montagmittag (15.09.) einen 32-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle vorläufig festgenommen. Die Beamten stoppten den Fahrer eines Sattelzugs auf der A 67, nachdem ihn ein Zeuge in "Schlangenlinien" fahrend bei der Polizei meldete. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren