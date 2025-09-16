Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Schmierereien in Tiefgarage festgestellt

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen

Pfungstadt (ots)

Unbekannte sollen sich in der Zeit zwischen Montagnachmittag (15.9.) und Dienstagmorgen (16.9.) durch ein offenstehendes Rolltor Zugang zu einer Tiefgarage in der Rügnerstraße verschafft haben. In einem unbeobachteten Moment sprühten sie mit schwarzer Farbe verschiedene Begriffe und Symbole an Wände und Boden. Ein in der Tiefgarage geparkter Pkw wurde ebenfalls an der Heckschürze mit Farbe beschmiert.

Das Kommissariat für Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können. Verdächtige Beobachtungen können unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 bei der Kriminalinspektion Staatsschutz (KI ST) gemeldet werden.

