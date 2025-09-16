Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Erbach (ots)

Am Dienstag, den 16.09.2025, gegen 08:10 Uhr, kam es im Begegnungsverkehr auf der Mossauer Straße, in Höhe des Brudergrunds in 64711 Erbach, zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Pkw den Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Der Verursacher fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Nach ersten Erkenntnissen kam der unfallverursachende Pkw aus Unter-Mossau und war in Richtung Erbach unterwegs.

Zur weiteren Aufklärung des Geschehens, insbesondere zur Identifizierung des Unfallverursachers, bittet die Polizeistation Erbach um Hinweise von möglichen Zeugen.

Sachdienliche Angaben bitte unter der Rufnummer 06062 / 9530.

Berichterstatter: T. Pfeifer, PHK

