Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - In Montessori Schule eingebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Röwekamp;

Tatzeit: zwischen 18.06.2025, 16.30 Uhr, und 22.06.2025, 17.15 Uhr;

In die Montessori Gesamtschule eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am Röwekamp in Borken-Gemen. Zwischen Mittwochnachmittag und Sonntagnachmittag hebelten die Einbrecher eine Eingangstür an der Rückseite der Schule auf. Auch im Gebäude öffneten die Unbekannten gewaltsam die Tür zum Sekretariat. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell