Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Bensheim/ BAB5 (ots)

Auf der Bundesautobahn 5 hat sich am Mittwochmorgen (17.09.) gegen 04:37 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen zugetragen. Zwischen der Anschlussstelle Bensheim und der Anschlussstelle Heppenheim kam ein 31-Jähriger Autofahrer aus der Schweiz aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke und kam auf der Fahrbahn wieder zum Stehen. Der hinter ihm fahrende 64-Jährige Autofahrer aus Darmstadt kollidierte beim Versuch auszuweichen mit dem bereits verunfallten Fahrzeug. Der nachfolgende 24-Jährige Autofahrer aus Frankfurt am Main versuchte den beiden verunfallten Fahrzeugen ebenfalls auszuweichen. Aufgrund des Ausweichmanövers verlor der 24-Jährige Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechts befindlichen Schutzplanke. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben alle unverletzt. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden war bis ca. 07:30 Uhr zum Teil Vollgesperrt.

