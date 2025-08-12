PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Flaschensammlerin verletzt Bahnmitarbeiter

Wetzlar (ots)

Eine 57-Jährige soll am gestrigen Montag (11.8./20:30 Uhr) im Bahnhof Wetzlar zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit beleidigt und geschlagen haben.

Die 57-jährige Irakerin suchte offenbar am Bahnsteig 6/7, mit einem Müllgreifer, nach Flaschen.

Die beiden Männer forderten die Frau auf, dies zu unterlassen. Daraufhin soll die Irakerin die Mitarbeiter beleidigt haben. Im Anschluss an die Beleidigungen soll die Frau einen der Männer mit dem Müllgreifer an den Oberkörper gestoßen und auf dem Arm geschlagen haben. Dieser wurde leicht am Oberarm verletzt.

Eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen konnte alle beteiligte Personen noch am Bahnsteig antreffen.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.: 0651 816 160 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

