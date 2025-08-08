PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Im Zug von drei Männern geschlagen

Alsfeld - Lauterbach (ots)

Wie erst heute bekannt wurde, sollen drei unbekannte männliche Personen einen 41-Jährigen im Zug geschlagen haben.

Alle Personen benutzten am vergangenen Montag (4.8./15:55 Uhr) die Regionalbahn, RB 45, von Alsfeld nach Lauterbach.

Der 41-jährige Deutsche soll einen der unbekannten Männer versehentlich mit dem E-Scooter berührt haben. Daraufhin habe ihn dieser Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen, auch seine Begleiter sollen auf den Mann eingeschlagen haben.

Zwei Zugbegleiter kamen dem 41-Jährigen zu Hilfe.

Als die Regionalbahn kurz darauf in Lauterbach hielt, verließen die drei Unbekannten den Zug.

Laut Angaben der Zugbegleiter sind die drei unbekannten Männer in Alsfeld eingestiegen.

Der 41- Jährige setzte seine Fahrt fort und erstattete in Bad Hersfeld Anzeige wegen Körperverletzung.

Durch die Faustschläge wurde der Mann am Auge verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen übernommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Vorfall oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel. Nr.: 0561 816 160 oder unter www.bundepolizei.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

