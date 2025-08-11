PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Streit endet mit Schlägen und Tritten

Gießen (ots)

Ein unbekannter Mann soll am vergangenen Sonntag (10.8./20:24 Uhr) einen 57-Jährigen im Bahnhof Gießen an den Kopf geschlagen und nach ihm getreten haben.

Beide Personen benutzten den Zug RE 30, von Frankfurt am Main Richtung Kassel. Der unbekannte Mann soll sich im Zug rücksichtslos verhalten haben. Er belästigte weibliche Mitreisende, zudem sei er unnötig laut gewesen und habe mehrfach Bier verschüttet.

Der 57-jährige Deutsche sprach den Mann an und bat ihn sich rücksichtsvoller zu verhalten. Daraufhin folgte eine verbale Auseinandersetzung.

Als der 57-Jährige den Zug in Gießen verließ, folgte ihm der Unbekannte und schlug und trat auf ihn ein. Sichtbare Verletzungen trug er nicht davon.

Der Mann suchte die Dienststelle des Bundespolizeireviers Gießen auf und teilte den Sachverhalt mit.

Er konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben: Ende 40, grauer Vollbart, grünes T-Shirt, Bierbauch

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Wer Angaben zu dem Vorfall oder der Person machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.:0561 816 160 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 12:19

    BPOL-KS: Im Zug von drei Männern geschlagen

    Alsfeld - Lauterbach (ots) - Wie erst heute bekannt wurde, sollen drei unbekannte männliche Personen einen 41-Jährigen im Zug geschlagen haben. Alle Personen benutzten am vergangenen Montag (4.8./15:55 Uhr) die Regionalbahn, RB 45, von Alsfeld nach Lauterbach. Der 41-jährige Deutsche soll einen der unbekannten Männer versehentlich mit dem E-Scooter berührt haben. Daraufhin habe ihn dieser Mann mit der Faust ins ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 12:17

    BPOL-KS: Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock - Zeugen gesucht

    Kassel (ots) - Eine Streife der Bahnsicherheit sprach am heutigen Freitag (8.8./6:40 Uhr) einen 39-jährigen Mann an und bat ihn, das Rauchen im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zu unterlassen. Daraufhin soll der Mann die Streife der Bahnsicherheit angegriffen haben. Hierbei soll er den 28-jährigen Mitarbeiter in den Schwitzkasten genommen und seinen Kopf an die Treppe geschlagen haben. Sein 46-jähriger Kollege benutzte ...

    mehr
  • 04.08.2025 – 11:27

    BPOL-KS: Zugbegleiter beleidigt

    Bad Arolsen (ots) - Ein unbekannter Mann soll am Sonntag (3.8./12:40 Uhr) den Zugbegleiter der Regionalbahn RB 23073, von Bad Arolsen nach Korbach, beleidigt haben. Der Unbekannte war am Bahnhof Mengeringhausen zugestiegen. Den Zutritt musste er sich gewaltsam verschaffen, da die Türen zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen waren. Bei der im Anschluss folgenden Fahrscheinkontrolle zeigte er einen Fahrschein vor, diesen warf er im Anschluss nach dem 58-jährigen Kontrolleur. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren