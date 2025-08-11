Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Streit endet mit Schlägen und Tritten

Gießen (ots)

Ein unbekannter Mann soll am vergangenen Sonntag (10.8./20:24 Uhr) einen 57-Jährigen im Bahnhof Gießen an den Kopf geschlagen und nach ihm getreten haben.

Beide Personen benutzten den Zug RE 30, von Frankfurt am Main Richtung Kassel. Der unbekannte Mann soll sich im Zug rücksichtslos verhalten haben. Er belästigte weibliche Mitreisende, zudem sei er unnötig laut gewesen und habe mehrfach Bier verschüttet.

Der 57-jährige Deutsche sprach den Mann an und bat ihn sich rücksichtsvoller zu verhalten. Daraufhin folgte eine verbale Auseinandersetzung.

Als der 57-Jährige den Zug in Gießen verließ, folgte ihm der Unbekannte und schlug und trat auf ihn ein. Sichtbare Verletzungen trug er nicht davon.

Der Mann suchte die Dienststelle des Bundespolizeireviers Gießen auf und teilte den Sachverhalt mit.

Er konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben: Ende 40, grauer Vollbart, grünes T-Shirt, Bierbauch

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Wer Angaben zu dem Vorfall oder der Person machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.:0561 816 160 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell