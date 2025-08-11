Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zugfahrt endet mit Platzwunde

Katzenfurt / Lahn - Dill Kreis (ots)

Mehrere unbekannte Männer sollen am heutigen Montag (11.8.; 00:35 Uhr) einen 27- jährigen Mann in der Regionalbahn (RB 24577,) beim Halt in Katzenfurt, mehrfach an den Kopf geschlagen und getreten haben.

Der 27-Jährige befand sich in Begleitung einer weiteren männlichen Person. Beide Personen stiegen in Gießen in die Regionalbahn.

Auf der Fahrt hörten sie laut Musik. Mitreisende fühlten sich durch die Musik gestört, verließen das Zugabteil und wendeten sich an den Zugbegleiter. Dieser forderte die beiden Männer mehrfach auf, die Musik leiser zu machen.

Es soll zu einem Streit mit anderen männlichen Mitreisenden gekommen sein, so dass der Zugbegleiter entschied, dass der 27-jährige Deutsche und sein Begleiter den Zug in Katzenfurt verlassen sollten.

Beim Halt des Zuges in Katzenfurt versuchte der Begleiter vergeblich den 27-Jährigen, vom Ausstieg zu überzeugen.

Nun sollen zwei unbekannte Männer an den Deutschen herangetreten sein und ihn an den Kopf geschlagen und getreten haben.

Es handelte sich offenbar um dieselben Männer mit denen es zuvor im Zug Streit gegeben hatte.

Durch die Schläge und Tritte an den Kopf erlitt der 27-Jährige eine Platzwunde an der linken Augenbraue. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte die Wunde und brachte den Mann ins Krankenhaus.

Eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen konnte die unbekannten Männer vor Ort nicht mehr antreffen.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Wer Angeben zu dem Vorfall oder den Tätern machen kann wird gebeten sich unter der Tel.0561 816 160 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell