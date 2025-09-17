PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Einbruch scheitert an Tür
Wer hat etwas bemerkt?

Pfungstadt (ots)

Kriminelle hatten es im Laufe des Dienstags (16.9.) auf ein Einfamilienhaus im Akazienweg abgesehen. Zwischen 7.30 Uhr und etwa 17.05 Uhr näherten sie sich dem Haus durch ein Eingangstor und versuchten die Haustür aufzuhebeln. Als ihre Versuche scheiterten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
