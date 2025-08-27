Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Kennzeichendiebstahl gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Neckarzimmern: Kennzeichen gestohlen - Zeugen gesucht

Nachdem eine unbekannte Person in der vergangenen Woche in Neckarzimmern das vordere Kennzeichen eines Fahrzeugs stahl, sucht die Polizei nach Zeugen. Im Zeitraum zwischen dem 16. und dem 23. August stand das Fahrzeug in der Luttenbachtalstraße. Hier muss sich der Unbekannte an dem Fahrzeug zu schaffen und das Kennzeichen MOS-DC 802 entwendet haben. Zeugen die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Kennzeichens machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell